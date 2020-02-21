Росія звинуватила Норвегію у порушенні договору про Шпіцберген, Осло відповіло

Росія вважає, що Норвегія порушує договір про архіпелаг Шпіцберген, обмежуючи російську діяльність. Норвегія обґрунтовано відкинула звинувачення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Adresseavisen.

Як заявила прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова на брифінгу в Москві в четвер, "в останні роки Осло фактично порушило умови" угоди і відмовляється від проведення двосторонніх консультацій з цієї проблематики. Захарова підкреслила, що темою для обговорення мав стати пошук врегулювання проблем, з якими стикаються російські структури на архіпелазі, а не приналежність островів.

Міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Єнсен відхилив критику.

"У договорі зазначено, що Шпіцберген - це територія Норвегії. Водночас до тих, хто приєднається до договору, слід ставитися рівноцінно. Ми виконуємо це найвищою мірою", - каже міністр.

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Міністерство закордонних справ також відкидає звинувачення Росії у порушенні договору.

"Норвегія здійснює послідовну та передбачувану політику, яка повністю відповідає договору", - заявила прессекретарка МЗС Сірі Свендсен.

У листі, надісланому Норвегії раніше цього місяця, міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров висловив невдоволення тим, як Норвегія діє на Шпіцбергені.

Він вказує, що Норвегія встановила обмеження на використання російських вертольотів на Шпіцбергені. Крім того, він наголошує на рибоохоронній зоні та заповідних зонах, де обмежений доступ для ведення бізнесу. Міністр закордонних справ Росії також розкритикував практику депортацій, яка, на його думку, стосується лише громадян Росії.

На думку російської сторони, "штучне розширення природоохоронних зон" обмежує економічну активність на архіпелазі.

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"Думки, висловлені в листі, регулярно висловлюються російською стороною і добре відомі норвезькій владі", каже Свендсен.

Міністр закордонних справ Іне Еріксен Сорейде відповіла на лист Лаврова 12 лютого.

"Російські компанії мають ті ж можливості, що й інші, для ведення економічної діяльності в Шпіцбергені. Звичайно, така діяльність повинна проходити в рамках норвезьких законів та правил", - пише вона.

"Запроваджені нами обмеження однаково стосуються всіх норвежців та іноземців".

Сорейде пише, що вона не бачить підстав для норвезько-російських консультацій щодо Шпіцбергену. Норвегія не проводить таких консультацій з іншими державами, зазначає вона.

Договір про Шпіцберген уклали Велика Британія, Данія, Італія, Нідерланди, Норвегія, США, Франція, Швеція, Японія в 1920 році. СРСР приєднався до Шпіцбергенського трактату в 1935 році. Він встановлює суверенітет Норвегії над архіпелагом, але водночас громадяни інших країн мають рівні права вести там бізнес і риболовлю.

Норвезька зона захисту рибного господарства навколо Шпіцбергену, запроваджена в 1977 році, є предметом міжнародної суперечки. Та все ж більшість країн прийняла, що Норвегія регулює риболовлю в цьому районі.