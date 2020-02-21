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ЄС засудив масштабну кібератаку на Грузію

П'ятниця, 21 лютого 2020, 18:24

Європейський союз засудив масштабну кібератаку на Грузію, скоєну в жовтні минулого року, і пообіцяв надалі допомагати у посиленні її стійкості до кіберзагроз.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.

"Європейський Союз та його держави-члени висловлюють стурбованість кібератакою, яка показала зневагу до безпеки та стабільності в кіберпросторі та підриває розвиток політичних, соціальних та економічних вигод, що надаються Інтернетом, та використання інформаційно-комунікаційних технологій", - йдеться у заяві.

Грузія заявила, що кібератаку на сайт адміністративних установ та приватних компаній провів Генеральний штаб Збройних сил РФ, але в заяві ЄС Росія не згадується.

"Ми стурбовані збільшенням безвідповідальної та дестабілізуючої поведінки в кіберпросторі, і надалі будемо вирішувати проблеми, що виникають як всередині ЄС, так і для нашої зовнішньої та безпекової політики", - зазначили в Брюсселі.

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кібербезпека Грузія
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