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ЕС осудил масштабную кибератаку на Грузию

Пятница, 21 февраля 2020, 18:24

Европейский союз осудил масштабную кибератаку на Грузию, совершенную в октябре прошлого года, и пообещал в дальнейшем помогать в усилении ее устойчивости к киберугрозам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.

"Европейский Союз и его государства-члены выражают обеспокоенность кибератакой, которая показала пренебрежение к безопасности и стабильности в киберпространстве и подрывает развитие политических, социальных и экономических выгод, предоставляемых интернетом, и использование информационно-коммуникационных технологий", - говорится в заявлении.

Грузия заявила, что кибератаку на сайт административных учреждений и частных компаний провел Генеральный штаб Вооруженных сил РФ, но в заявлении ЕС Россия не упоминается.

"Мы обеспокоены увеличением безответственного и дестабилизирующего поведения в киберпространстве, и в дальнейшем будем решать проблемы, возникающие как внутри ЕС, так и для нашей внешней политики и политики безопасности", - отметили в Брюсселе.

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кибербезопасность Грузия
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