Грузія заявила про масштабну кібератаку Генштабу Збройних сил РФ

Генеральний штаб Збройних сил Росії в жовтні 2019 року провів масштабну кібератаку проти державних і приватних установ Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті МЗС Грузії.

За даними відомства, 28 жовтня 2019 року було розгорнуто великомасштабну кібератаку на сайти, сервери та інші операційні системи Адміністрації президента Грузії, судів, різних муніципальних зборів, державних органів, організацій приватного сектора і засобів масової інформації.

В результаті кібератаки сервери і операційні системи цих організацій були значно пошкоджені, що серйозно позначилося на їх функціональності.

"Вищезазначена кібератака була націлена на національну безпеку Грузії і мала на меті завдати шкоди громадянам Грузії і урядовим структурам, порушивши і паралізувавши функціонування різних організацій, що викликало занепокоєння у широкої громадськості", - йдеться в заяві.

За інформацією МЗС, розслідування, проведене грузинською владою, разом з інформацією, зібраною в результаті співпраці з партнерами, дійшло висновку, що ця кібератака була спланована і проведена Головним управлінням Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.

"Грузія засуджує цю кібератаку, яка суперечить міжнародним нормам і принципам, ще раз посягаючи на суверенітет Грузії, щоб перешкодити європейській та євроатлантичній інтеграції країни і її демократичному розвитку", - йдеться в заяві.