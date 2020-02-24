Розпочався суд над експрем'єром Франції

У Франції розпочався суд над колишнім прем'єром і кандидатом в президенти Франсуа Фійоном та його дружиною Пенелопою.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням портал RTE.

Як повідомляється, подружжя відмовилося від заяви для преси при вході у будинок паризького суду.

При цьому початок судових слухань зівпав із акцією протесту французьких адвокатів проти пенсійної реформи. Через це суд задовольнив клопотання захисту відкласти початок розгляду справи до середи.

Нагадаємо, Фійон був основним претендентом на пост президента Франції до того, як газета Le Canard Enchaine в січні 2017 роки не опублікувала розслідування, що підірвало довіру до нього.

У кількох статтях йшлося про те, що дружина Фійона Пенелопа отримала біля мільйона євро виплат з бюджету, фіктивно працюючи в якості парламентського помічника свого чоловіка в період між 1998 і 2013 роками.

Експрем’єр та його дружина звинувачуються у приховуванні розтрати державних коштів і приховуванні зловживання державним становищем.

Суд над ними мав тривати до 10 березня.