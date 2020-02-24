Начался суд над бывшим премьером Франции

Во Франции начался суд над бывшим премьером и кандидатом в президенты Франсуа Фийоном и его женой Пенелопой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой портал RTE.

Как сообщается, супруги отказались от заявления для прессы при входе в дом парижского суда.

При этом начало судебных слушаний зивпав с акцией протеста французских адвокатов против пенсионной реформы. Поэтому суд удовлетворил ходатайство защиты отложить начало рассмотрения дела до среды.

Напомним, Фийон был основным претендентом на пост президента Франции до того, как газета Le Canard Enchaine в январе 2017 года не опубликовала расследование, что подорвало доверие к нему.

В нескольких статьях речь шла о том, что жена Фийона получила окоол миллиона евро выплат из бюджета в качестве фиктивного парламентского помощника своего мужа в период между 1998 и 2013 годами.

Бывший премьер и его жена обвиняются в сокрытии растраты государственных средств и сокрытии злоупотребления государственным положением.

Суд над ними планиурется завершить к 10 марта.