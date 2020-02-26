Іспанія починає переговори з Каталонією для врегулювання кризи

Прем'єр-міністр Іспанії і лідер Каталонії відкриють офіційні переговори в середу в надії на вирішення назріваючої політичної кризи, спровокованої сепаратистським рухом в регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Прем'єр-міністр Педро Санчес і члени його уряду приймуть главу каталонського регіону Кіма Торру і його делегацію в мадридському палаці Монклоа, резиденції уряду Іспанії, о 16: 30 за середньоєвропейським часом.

Ніякого серйозного прориву в результаті зустрічі не очікується, враховуючи політичну прірву, що розділяє дві сторони.

"Сьогодні ми почнемо наші переговори, і шлях вперед буде важким, складним і довгим", - сказав Санчес.

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Торра наполягав на тому, що він повторить свої вимоги про те, щоб Каталонії було дозволено провести референдум про незалежність і звільнити дев'ять лідерів сепаратистів, які відбувають тюремні терміни за свою роль у незаконній спробі відділення в 2017 році.

Санчес пообіцяв, що його уряд не розглядатиме питання про голосування за незалежність регіону. Замість цього він заявив, що зосередиться на поліпшенні відносин між Іспанією і автономією, а також зменшить напруженість в Каталонії, викликану розколом.

Опитування громадської думки і останні результати виборів показують, що приблизно 50% з 7,5 мільйонів жителів Каталонії виступають за відокремлення.