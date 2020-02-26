Испания начинает переговоры с Каталонией для урегулирования кризиса

Премьер-министр Испании и лидер Каталонии откроют официальные переговоры в среду в надежде на решение назревающего политического кризиса, спровоцированного сепаратистским движением в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Премьер-министр Педро Санчес и члены его правительства примут главу каталонского региона Кима Торру и его делегацию в мадридском дворце Монклоа, резиденции правительства Испании, в 16:30 по среднеевропейскому времени.

Никакого серьезного прорыва в результате встречи не ожидается, учитывая политическую пропасть, разделяющая две стороны.

"Сегодня мы начнем наши переговоры, и путь вперед будет трудным, сложным и долгим", - сказал Санчес.

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Торра настаивал на том, что он повторит свои требования о том, чтобы Каталонии было разрешено провести референдум о независимости и освободить девять лидеров сепаратистов, отбывающих тюремные сроки за свою роль в незаконной попытке отделения в 2017 году.

Санчес пообещал, что его правительство не будет рассматривать вопрос о голосовании за независимость региона. Вместо этого он заявил, что сосредоточится на улучшении отношений между Испанией и автономией, а также уменьшит напряженность в Каталонии, вызванную расколом.

Опросы общественного мнения и последние результаты выборов показывают, что примерно 50% из 7,5 млн жителей Каталонии выступают за отделение.