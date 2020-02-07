Лідер Каталонії хоче узгодити з урядом Іспанії дату референдуму про незалежність
Регіональний лідер Каталонії Кім Торра заявив, що хоче узгодити дату референдуму про незалежність в рамках переговорів з іспанським урядом, стверджуючи, що шлях регіону до відокремлення "незворотний".
Про це він сказав в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Торра зустрівся в четвер з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, який відкидає будь-які кроки в напрямку до незалежності Каталонії, але погодився провести переговори з лідерами регіону, щоб обговорити його майбутнє.
"Ми будемо незалежними", - сказав Торра. Він не став обговорювати дату, коли це станеться, але сказав: "Я впевнений, що незалежність Каталонії абсолютно незворотна".
Мадрид виключив будь-який референдум про незалежність або амністію для лідерів каталонських сепаратистів, які були засуджені до тюремного ув'язнення або покинули країну після невдалого проголошення незалежності.
Але Торра сказав, що хоче обговорити дату референдуму про незалежність на зустрічі в кінці цього місяця з прем’єром Іспанії.
"Каталонський народ повинен вирішити своє майбутнє демократичним і мирним шляхом", - сказав він.
Переговори між Мадридом і каталонським урядом були умовою, висунутою лівими сепаратистами з партії Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), які відіграли важливу роль у сприянні затвердженню Санчеса прем'єр-міністром минулого місяця.