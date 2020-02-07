Лідер Каталонії хоче узгодити з урядом Іспанії дату референдуму про незалежність

Регіональний лідер Каталонії Кім Торра заявив, що хоче узгодити дату референдуму про незалежність в рамках переговорів з іспанським урядом, стверджуючи, що шлях регіону до відокремлення "незворотний".

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Торра зустрівся в четвер з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, який відкидає будь-які кроки в напрямку до незалежності Каталонії, але погодився провести переговори з лідерами регіону, щоб обговорити його майбутнє.

"Ми будемо незалежними", - сказав Торра. Він не став обговорювати дату, коли це станеться, але сказав: "Я впевнений, що незалежність Каталонії абсолютно незворотна".

Мадрид виключив будь-який референдум про незалежність або амністію для лідерів каталонських сепаратистів, які були засуджені до тюремного ув'язнення або покинули країну після невдалого проголошення незалежності.

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Але Торра сказав, що хоче обговорити дату референдуму про незалежність на зустрічі в кінці цього місяця з прем’єром Іспанії.

"Каталонський народ повинен вирішити своє майбутнє демократичним і мирним шляхом", - сказав він.

Переговори між Мадридом і каталонським урядом були умовою, висунутою лівими сепаратистами з партії Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), які відіграли важливу роль у сприянні затвердженню Санчеса прем'єр-міністром минулого місяця.