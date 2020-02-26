Словацький прем'єр перед виборами приїхав у Москву: у нас власний погляд на відносини з РФ

Прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні 26 лютого зустрівся у Москві з російським колегою Міхаїлом Мішустіним і заявив, що Братислава виступає проти "створення бар'єрів" та "зловживання санкціями" у відносинах ЄС і Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Аktuality.sk.

Словаччина є частиною Євросоюзу і "розуміє ускладнення" розвитку відносин між ЄС та Російською Федерацією, але Братислава також має власне уявлення про те, як повинні виглядати відносини з Росією, зокрема щодо санкцій, і чітко представляє цю точку зору, заявив Пеллегріні.

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Діалог та співпраця - це, на думку Пеллегріні, єдиний спосіб продовжувати взаємні відносини. За його словами, Словаччина є однією з країн, які виступають проти побудови "бар'єрів" та "постійного зловживання санкціями".

Він також високо оцінив економічну співпрацю між двома країнами, яка набуває "все кращої та позитивнішої тенденції".

Зазначимо, Словаччина нещодавно підтримала чергове продовження санкцій ЄС проти Росії до літа 2020 року.

29 лютого у Словаччині відбудуться парламентські вибори.

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