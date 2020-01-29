Проросійський спікер парламенту Словаччини контактував з обвинуваченою у справі вбивства журналіста

Дані, отримані з мобільного телефону словацького бізнесмена Маріана Кочнера, якого звинувачують у замовленні вбивства журналіста Яна Куцяка, виявили, що спікер парламенту Андрей Данко (SNS) перебував у тісному контакті з Аленою Зсузсовою, жінкою, яку також звинувачують у замовленні вбивства Куцяка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

Дані показали, що лідер SNS вже займав посаду голови парламенту, коли тричі (в листопаді й грудні 2016 року) телефонував Зсузсовій і домовлявся про конфіденційну зустріч з нею. Данко досі заперечував контакти з жінкою.

Його спілкування з Зсузсовою було інтимним. Вона улесливо сміялася, а голова SNS рясно використовував пестливо-зменшувальні слова.

"Ти нарешті будеш моєю цілу ніч", - каже він по телефону. Данко і Зсузсова нібито так і не зустрілися.

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Нагадаємо, обвинувачений найманий вбивця на суді 13 січня визнав свою вину у вбивстві журналіста-розслідувача та його нареченої.

Ще троє підсудних, зокрема Кочнер та Зсузсова, звинувачені у замовленні вбивства, не визнали себе винними.

За версією звинувачення, посередник Золтан Андруско отримав пропозицію знайти найманого вбивцю від перекладачки Кочнера Зсузсової.

Кочнер нібито погрожував журналісту після публікації історії про нього. Куцяк також розслідував можливу корупцію уряду.

27-річного Куцяка застрелили в груди, а його дівчину Кушнірову - в голову в їхньому будинку в місті Велька Мача, на схід від Братислави, 21 лютого 2018 року.

Вбивства викликали великі вуличні протести та політичну кризу, яка призвела до краху попереднього уряду.

Чотирьом підсудним загрожують можливі тюремні терміни від 25 років до довічно. Андруско уклав угоду про співпрацю з прокурорами в обмін на менший вирок і 30 грудня отримав 15-річний термін ув'язнення.

Як відомо, Андрей Данко виступає проти політики ЄС щодо РФ та зберігає активний контакт зі спікером російської Держдуми Вячеславом Володіним.