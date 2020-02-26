Словацкий премьер перед выборами приехал в Москву: у нас собственный взгляд на отношения с РФ

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини 26 февраля встретился в Москве с российским коллегой Михаилом Мишустиным и заявил, что Братислава выступает против "создания барьеров" и "злоупотребления санкциями" в отношениях ЕС и России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Аktuality.sk.

Словакия является частью Евросоюза и "понимает осложнения" развития отношений между ЕС и Российской Федерацией, но Братислава также имеет собственное представление о том, как должны выглядеть отношения с Россией, в частности касаемо санкций, и четко представляет эту точку зрения, заявил Пеллегрини.

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Диалог и сотрудничество - это, по мнению Пеллегрини, единственный способ продолжать взаимные отношения. По его словам, Словакия является одной из стран, которые выступают против строительства "барьеров" и "постоянного злоупотребления санкциями".

Он также высоко оценил экономическое сотрудничество между двумя странами, приобреющее "все лучшую и более позитивную тенденцию".

Отметим, Словакия недавно поддержала очередное продление санкций ЕС против России до лета 2020 года.

29 февраля в Словакии состоятся парламентские выборы.

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