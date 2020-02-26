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Перший випадок коронавірусу зафіксовано у Північній Македонії

Середа, 26 лютого 2020, 18:17

У Північній Македонії підтвердили перший випадок зараження новим коронавірусом на території країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на македонське агентство МИА.

Як розповів на пресконференції міністр охорони здоров’я Венко Філіпче, пацієнтка – народжена 1970 року у Скоп’є, яка нещодавно побувала в Італії.

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"Немає приводів для паніки, пацієнтка поміщена у інфекційну клініку в ізоляції, її станом належно опікуються", - зазначив міністр.

За його словами, пацієнтка протягом місяця відвідувала родичів у Італії. Вона хворіла там два тижні і пройшла первинну перевірку на вірус в італійській клініці. Негайно після повернення до Північної Македонії жінка звернулась до інфекційної клініки в Скоп'є. Міністр додав, що інкубаційний період минув, тож небезпеки передачі захворювання немає.

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу зафіксовано у сусідній Греції, а також у ще одній балканській країні Хорватії.

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Коронавірус Північна Македонія
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