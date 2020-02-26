Литва оголосила режим екстремальної ситуації через коронавірус

Уряд Литви в середу оголосив режим екстремальної ситуації, щоб впоратися із загрозою поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Віцеміністр охорони здоров'я Альгірдас Шешяльгіс пояснив, що рішення було необхідно у зв'язку зі зростанням кількості заражених вірусом COVID-19 і поширенням його в Європі. У Литві поки немає зафіксованих випадків коронавірусу.

Своїм рішенням уряд постановив створити Державний оперативний центр екстремальних ситуацій, який буде координувати дії щодо спротиву вірусу. Цей центр очолив міністр охорони здоров'я Ауреліюс Верига.

Оголошення режиму екстремальної ситуації дозволить спростити використання державного резерву для контролю над ситуацією, придбання різних засобів без конкурсних закупівель, а також дозволить приймати обов'язкові до виконання розпорядження щодо міграції з певних держав або регіонів у Литву і з неї.

За останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість тих, що заразилися новим вірусом COVID-19 у світі, перевищила 80 тисяч, померло майже 2,7 тисячі осіб.