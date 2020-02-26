Первый случай коронавируса зафиксирован в Северной Македонии

В Северной Македонии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом на территории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на македонское агентство МИА.

Как рассказал на пресс-конференции министр здравоохранения Венко Филипче, пациентка - рожденная в 1970 году в Скопье, которая недавно побывала в Италии.

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"Нет поводов для паники, пациентка помещена в инфекционную клинику в изоляции, ее состоянием занимаются должным образом", - отметил министр.

По его словам, пациентка в течение месяца посещала родственников в Италии. Она болела там две недели и прошла первичную проверку на вирус в итальянской клинике. Немедленно по возвращении в Северную Македонию женщина обратилась в инфекционную клинику в Скопье. Министр добавил, что инкубационный период прошел, поэтому опасности передачи заболевания нет.

Напомним, первый случай коронавируса зафиксирован в соседней Греции, а также в еще одной балканской стране Хорватии.