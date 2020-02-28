Кіпр закриє 4 КПП на кордоні з самопроголошеним Північним Кіпром через коронавірус
Кіпр закриє чотири контрольно-пропускні пункти на кордоні із самопроголошеним Північним Кіпром на сім днів в якості запобіжного заходу проти поширення коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.
За словами міністра охорони здоров'я Кіпру Константіноса Іоанну, закриття почне діяти в суботу, 29 лютого.
Тисячі людей користуються контрольно-пропускними пунктами щодня. Всього є сім КПП уздовж "зеленої лінії", яка розділяє острів на дві частини. Цю лінію контролює ООН.
Уряд Кіпру вже поінформував про своє рішення ООН і британські бази, розміщені на острові.
На Кіпрі поки що немає підтверджених випадків коронавірусу у жодній із його частин.
Кіпр був розділений між його грецьким і турецьким населенням у 1974 року, коли турецькі війська окупували його частину.