Другий випадок коронавірусу в Грузії: пацієнтка прилетіла з Італії

У Грузії виявлено другий випадок зараження коронавірусом нового типу COVID-2019.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Новости-Грузия", про це заявив глава Національного центру контролю захворювань Аміран Гамкрелідзе на брифінгу у п’ятницю.

Пацієнтка - молода жінка, громадянка Грузії, яка протягом п'яти днів подорожувала північною Італією. Після повернення в аеропорт Кутаїсі у неї не зафіксували жодних симптомів захворювання, проте на наступний день вона сама звернулася до лікарів.

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За словами Гамкрелідзе, дослідження підтвердили новий тип коронавірусу у пацієнтки ще вчора вночі, проте фахівцям потрібен час для того, щоб "встановити повну епідеміологічну картину".

Поки що не відомо, чи помістять на карантин усіх, хто був на борту рейсу Мілан-Кутаїсі разом із зараженою жінкою. МОЗ Грузії з'ясовує кількість і особи її попутників.

Станом на сьогодні в Грузії на карантині залишаються 87 осіб. 26 лютого в Грузії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Інфікований - громадянин Грузії, який напередодні приїхав з Ірану.

Уряд Грузії вже ухвалив рішення заборонити сухопутне пересування між Грузією і Іраном на два тижні. Ще раніше Грузія тимчасово призупинила авіаперельоти з Китаєм і Іраном.

У п’ятницю влада Грузії припинила видачу дозволів і дію вже виданих ліцензій на міжнародні автомобільні пасажирські і вантажні перевезення з Іраном та Італією.