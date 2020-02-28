Кипр закроет 4 КПП на границе с самопровозглашенным Северным Кипром из-за коронавируса

Кипр закроет четыре контрольно-пропускных пункта на границе с самопровозглашенным Северным Кипром на семь дней в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

По словам министра здравоохранения Кипра Константиноса Иоанну, закрытие начнет действовать в субботу, 29 февраля.

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Тысячи людей пользуются контрольно-пропускными пунктами ежедневно. Всего вдоль "зеленой линии", разделяющей остров на две части, расположены семь КПП. Эту линию контролирует ООН.

Правительство Кипра уже проинформировало о своем решении ООН и британские базы, расположенные на острове.

На Кипре пока нет подтвержденных случаев коронавируса в одной из его частей.

Кипр был разделен между его греческим и турецким населением в 1974 году, когда турецкие войска оккупировали его часть.