Поляки сказали, кого считают лучшим президентом в истории
Накануне начала кампании перед президентскими выборами в Польше, которые состоятся в мае, у поляков спросили, кого они считают лучшим президентом страны.
Как сообщает "Европейская правда", опрос провело агентство SW Research для Rzeczpospolita.
После 1989 года в Польше было пять президентов, которых выбрали путем общего голосования: Лех Валенса, Александр Квасьневский, Лех Качиньский, Бронислав Коморовский и Анджей Дуда. Войцех Ярузельский был президентом, избранным парламентом.
На вопрос, какой президент был лучшим президентом в истории Третьей Польской республики, 37,6% ответили Александр Квасьневский. Только он был президентом два срока.
24% респондентов лучшим президентом считают теперешнего главу государства Анджея Дуду.
16% поддержки получил Лех Качиньский, 12,8% - Лех Валенса, 9,6% - Бронислав Коморовский.
На предстоящих президентских выборах Анджей Дуда будет добиваться переизбрания, хотя официально об этом еще не объявил. Сейчас в опросах он с огромным преимуществом опережает главную кандидатку от оппозиции Малгожату Кидаву-Блонскую.