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Аеропорт Мадрида закрили на кілька годин через появу безпілотників

Понеділок, 3 лютого 2020, 15:16

Аеропорт Мадрида і повітряний простір над ним закрили через появу кількох безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Протягом сьогоднішнього ранку два пілоти повідомили про появу кількох безпілотників, тому була активована процедура масованого розвертання літаків.

Літакам заборонили зліт і посадку.

Сигнал тривоги був активований о 12.40 і залишатиметься таким протягом найближчих годин

Враховуючи виниклий хаос, оператор інфраструктури аеропорту, компанія ENAIRE нагадала, що дрони - "не іграшки".

Державне агентство з безпеки польотів Іспанії розмістило твіт, в якому заявило, що польоти дронів в околицях аеропорту є серйозним порушенням і що санкції можуть досягати 90 тис. євро.

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Іспанія
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