Аеропорт Мадрида закрили на кілька годин через появу безпілотників
Понеділок, 3 лютого 2020, 15:16
Аеропорт Мадрида і повітряний простір над ним закрили через появу кількох безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.
Протягом сьогоднішнього ранку два пілоти повідомили про появу кількох безпілотників, тому була активована процедура масованого розвертання літаків.
Літакам заборонили зліт і посадку.
Сигнал тривоги був активований о 12.40 і залишатиметься таким протягом найближчих годин
Враховуючи виниклий хаос, оператор інфраструктури аеропорту, компанія ENAIRE нагадала, що дрони - "не іграшки".
Державне агентство з безпеки польотів Іспанії розмістило твіт, в якому заявило, що польоти дронів в околицях аеропорту є серйозним порушенням і що санкції можуть досягати 90 тис. євро.
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