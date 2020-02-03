Аэропорт Мадрида закрыли на несколько часов из-за появления беспилотников

Аэропорт Мадрида и воздушное пространство над ним закрыли из-за появления нескольких беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

В течение сегодняшнего утра два пилота сообщили о появлении нескольких беспилотников, поэтому была активирована процедура массированного разворота самолетов.

Самолетам запретили взлет и посадку.

Сигнал тревоги был активирован в 12.40 и будет сохраняться в течение ближайших часов

Учитывая возникший хаос, оператор инфраструктуры аэропорта, компания ENAIRE напомнила, что дроны - "не игрушки".

Государственное агентство по безопасности полетов Испании разместило твит, в котором заявило, что полеты беспилотников в окрестностях аэропорта являются серьезным нарушением и санкции могут достигать 90 тыс. евро.