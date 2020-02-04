ЄС ще думає, кого з оточення Януковича виключити зі списку санкцій - журналіст  

У ЄС тривають дискусії щодо того, кого з колишніх українських чиновників з оточення Януковича буде виключено із санкційного списку.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк із посиланням на власні джерела.

"Триває робота над тим, скількох із 12 осіб, які досі під санкціями ЄС за незаконне присвоєння державних коштів України, буде виключено. Наразі виглядає, що двох, але це може змінитися", - написав він.

Нагадаємо, раніше журналіст повідомив низку прізвищ, які розглядає ЄС. Це колишній прем'єр-міністр Арбузов, колишній міністр з питань доходів Клименко, ексгенпрокурор Пшонка і його Син Артем. Також він називав прізвища експрем’єра Азарова, ексміністра енергетики Ставицького та старшого сина Януковича Олександра.

В уряді України прокоментували цю інформацію, заявивши, що не бачать з боку ЄС сигналів щодо скасування санкцій з ексурядовців.

Санкції проти експрезидента Януковича та його оточення за незаконне присвоєння українських державних коштів ЄС запровадив у березні 2014 року. З часом Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників через недостатні докази проти них від українського слідства.

Торік ЄС виключив із санкційного списку ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Ще раніше зняв обмеження з колишнього міністра юстиції Олена Лукаш та нардепа Сергія Клюєва, ексрегіонала Юрія Іванющенка та Віктора Януковича-молодшого у зв’язку з його смертю.