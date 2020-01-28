Ми не бачимо з боку ЄС сигналів щодо скасування санкцій з ексурядовців – Кулеба

В українському уряді не бачать сигналів з боку ЄС про можливість скасування санкцій з кількох колишніх чиновників режиму Януковича.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"Для того щоб обговорювати скасування санкцій з окремих експосадовців треба бачити відповідний запит з боку ЄС. Такого запиту ми не бачили, а вся інформація базується лише на повідомленні одного журналіста" - сказав віцепрем’єр.

"Зі свого боку хочу додати, що ми не бачимо сигналів ЄС, які б свідчили про можливість скасування санкцій щодо окремих осіб" - додав він.

Як повідомлялося, Євросоюз, ймовірно, скоро виключить зі свого санкційного списку колишнього прем’єр-міністра України Миколу Азарова, ексміністра енергетики Едуарда Ставицького та старшого сина Віктора Януковича Олександра.