Партію Орбана не виключили з ЄНП, він залишається щонайменше на рік

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишається в Європейській народній партії (ЄНП) щонайменше ще один рік

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

У березні минулого року членство угорської партії "Фідес" у ЄНП було призупинено через кампанію угорського уряду проти міграційної політики ЄС, порушення принципу верховенства права, свободи преси та прав меншин.

ЄНП у вівторок провела зібрання, але для виключення угорської партії, яку очолює Орбан, не знайшлося голосів.

Низка партій-членів ЄНП хотіли виключення Орбана, в тому числі голова ЄНП Дональд Туск. Однак вони зіткнулися з сильною опозицією словенських, французьких та іспанських правоцентристів, а також баварського ХСС.

За даними видання, у своєму виступі Туск заявив, що ситуація з "Фідес" погіршилася з моменту припинення її членства.

Джерела розповіли, що майже вся зустріч була присвячена майбутньому Орбана в ЄНП і що Туск був агресивним у своїй промові.

Туск заявив, що представить конкретні пропозиції щодо цієї справи на наступній асамблеї у квітні та натякнув, що для прийняття остаточних рішень на початку наступного року може бути проведений позачерговий конгрес.