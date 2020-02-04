Партию Орбана не исключили из ЕНП, он остается как минимум на год

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается в Европейской народной партии (ЕНП) по меньшей мере еще на год

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В марте прошлого года членство венгерской партии "Фидес" в ЕНП было приостановлено из-за кампании венгерского правительства против миграционной политики ЕС, нарушения принципа верховенства права, свободы прессы и прав меньшинств.

ЕНП во вторник провела собрание, но для исключения венгерской партии, которую возглавляет Орбан, не нашлось голосов.

Ряд партий-членов ЕНП хотели исключения Орбана, в том числе председатель ЕНП Дональд Туск. Однако они столкнулись с сильной оппозицией словенских, французских и испанских правоцентристов, а также баварского ХСС.

По данным издания, в своем выступлении Туск заявил, что ситуация с "Фидес" ухудшилась с момента прекращения ее членства.

Источники рассказали, что почти вся встреча была посвящена будущему Орбана в ЕНП, и Туск был агрессивен в своей речи.

Туск заявил, что представит конкретные предложения по этому делу на следующей ассамблее в апреле и намекнул, что для принятия окончательных решений в начале следующего года может быть проведен внеочередной конгресс.