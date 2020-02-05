Польша: горняки объявили манифестацию в Варшаве

17 февраля на шахтах и ​​заводах Польской горной группы состоится двухчасовая предупредительная забастовка, а через неделю - забастовочный референдум, - решил профсоюз крупнейшей горной компании. Манифестация горняков в Варшаве запланирована на 28 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Решение о протестах приняли на заседании протестно-забастовочного штаба в Катовице, которое собрало представителей 13 ведущих профсоюзных центров Польской горной группы.

На шахтах ПГГ с пятницы действует забастовка с требованием прекратить импорт угля из России - горняки начали перекрывать железнодорожные пути.

Профсоюзы требуют повышения заработной платы в этом году на 12% и лучших, чем предложенные правлением, правил выплаты ежегодной премии (так называемая четырнадцатая зарплата) за прошлый год.

Они также выступают против планов по "молчаливой ликвидации шахт" и требуют решить проблему больших запасов непроданного угля. Они указывают, что это - результат импорта из России и отказа от законтрактованного сырья со стороны энергетического сектора.

Польские государственные компании больше не будут ввозить уголь из-за рубежа, объявил вице-премьер Яцек Сасин 4 февраля.

Известно, что польским компаниям понадобится около 3-4 месяцев, чтобы выполнить это обещание.