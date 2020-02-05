ВР ратифікувала угоду з Литвою про працевлаштування та співпрацю у сфері трудової міграції
Середа, 5 лютого 2020, 17:03
Верховна рада ратифікувала угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Литви про працевлаштування та співпрацю у сфері трудової міграції.
Як повідомляє "Європейська правда", за відповідний законопроєкт № 0021 проголосували 324 народні депутати.
Ця угода має на меті забезпечити належний захист прав українських громадян у Литві, зокрема сприяти детінізації процесів працевлаштування. Відповідно, йдеться про захист і литовських громадян, які планують працювати в Україні.
Президенти України і Литви підписали міжурядову угоду про працевлаштування і співпрацю у сфері трудової міграції у грудні 2018 року.
Як відомо, українці вже стали найбільшою громадою іноземців у Литві.
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