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ВР ратифікувала угоду з Литвою про працевлаштування та співпрацю у сфері трудової міграції

Середа, 5 лютого 2020, 17:03

Верховна рада ратифікувала угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Литви про працевлаштування та співпрацю у сфері трудової міграції.

Як повідомляє "Європейська правда", за відповідний законопроєкт № 0021 проголосували 324 народні депутати.

Ця угода має на меті забезпечити належний захист прав українських громадян у Литві, зокрема сприяти детінізації процесів працевлаштування. Відповідно, йдеться про захист і литовських громадян, які планують працювати в Україні.

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Як відомо, українці вже стали найбільшою громадою іноземців у Литві.

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