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ВР ратифицировала соглашение с Литвой о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции

Среда, 5 февраля 2020, 17:03

Верховная рада ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Литвы о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

Как сообщает "Европейская правда", за соответствующий законопроект № 0021 проголосовали 324 народных депутата.

Это соглашение имеет целью обеспечить надлежащую защиту прав украинских граждан в Литве, в частности способствовать детенизации процессов трудоустройства. Соответственно, речь идет о защите и литовских граждан, которые планируют работать в Украине.

Президенты Украины и Литвы подписали межправительственное соглашение о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции в декабре 2018 года.

Как известно, украинцы уже стали крупнейшей общиной иностранцев в Литве.

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