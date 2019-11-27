Україна і Литва підписали низку важливих документів - Зеленський

За результатами 12-го засідання Ради президентів України та Литви сторони підписали низку двосторонніх документів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з литовським колегою Гітанасом Науседою у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський пояснив, що підписано "низку важливих документів". "Окремо відзначу один. Це спільна декларація розвитку стратегічного партнерства між Україною та Литовською республікою, яка містить пріроритети двостороннього діалогу на період 2020-24 років", - сказав він.

Президент Литви назвав зустріч "дуже продуктивною". "Повна підтримка євроатлантичних прагнень України. Створені напрямки нашої майбутньої співпраці у сфері безпеки, оборони, соціальної політики. Підписані документи про кібербезпеку та взаємне визнання електронної ідентифікації", - сказав Науседа.

В Офісі Зеленського зазначили, що підписано Декларацію про наміри щодо взаємного визнання електронної ідентифікації та довірчих послуг для електронних транзакцій між Міністерством електронної трансформації України та Міністерством економіки та інновацій Литви.

Серед іншого документ містить домовленість про намір сторін об’єднати зусилля для усунення наявних бар’єрів щодо транскордонного використання довірчих послуг та транскордонних е-контрактів, е-рахунків та інших аналогічних рішень.

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Крім того, міністр оборони України Андрій Загороднюк і литовський колега Раймундас Каробліс підписали Декларацію про наміри співробітництва у сфері кібернетичної безпеки між оборонними відомствами.

Документ передбачає низку заходів, спрямованих на розвиток співпраці у зазначеній сфері для забезпечення відповідного реагування у разі виникнення масштабних національних або міжнародних кіберінцидентів. Сторони також висловили намір створити спільні пункти єдиного контакту для обміну інформацією про кіберзагрози та напади, розробити план спільних навчань.

Лідер Литви також заявив журналістам, що наступного року країна прийматиме 4-ту конференцію з питань реформ в Україні.

Зеленський вказав, що дата конференції - 7 липня, і він має намір особисто взяти в ній участь.