Україна і Литва підписали низку важливих документів - Зеленський

За результатами 12-го засідання Ради президентів України та Литви сторони підписали низку двосторонніх документів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з литовським колегою Гітанасом Науседою у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський пояснив, що підписано "низку важливих документів". "Окремо відзначу один. Це спільна декларація розвитку стратегічного партнерства між Україною та Литовською республікою, яка містить пріроритети двостороннього діалогу на період 2020-24 років", - сказав він.

Президент Литви назвав зустріч "дуже продуктивною". "Повна підтримка євроатлантичних прагнень України. Створені напрямки нашої майбутньої співпраці у сфері безпеки, оборони, соціальної політики. Підписані документи про кібербезпеку та взаємне визнання електронної ідентифікації", - сказав Науседа.

