При жорсткій посадці літака в Стамбулі загинули 3 людини, 179 постраждали

На борту літака, який у середу під час посадки розбився в Стамбулі і розколовся на три частини, загинуло 3 людей, 179 постраждали.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet, про це заявив міністр охорони здоров’я Туреччини Фареттін Коджа.

Початково повідомлялося, що у катастрофі ніхто не загинув, а 52 людини були госпіталізовані. Втім, за оновленими даними міністра, в результаті аварії померли 3 людини і 179 отримали поранення. Загалом на борту було 183 особи.

Boeing 737-800, який виконував рейс Ізмір-Стамбул, намагався приземлитися в умовах сильного вітру та дощу.

"На жаль, літак Pegasus Airlines не зміг втриматися на злітно-посадковій смузі через погані погодні умови і проковзав 50-60 метрів", - сказав губернатор Стамбулу Алі Єрлікая. Додамо, як видно з відео, імовірно літак іде не по злітній смузі, оскільки після контакту з землею його підкидає.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkıp 30 metre yüksekten düştüğü o anın görüntüleri ilk kez yayınlandı! pic.twitter.com/BXDkCYUcd9 — Sözcü (@gazetesozcu) February 5, 2020

Інцидент відбувся не у головному аеропорту Стамбула, а в аеропорту Sabiha. Всі рейси з нього були перенаправлені до Міжнародного аеропорту Стамбула. Зараз аеропорт Sabiha знову працює. Прокуратура почала розслідування за фактом аварії.