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На борту літака, що розбився у Стамбулі, було 177 пасажирів

В аеропорту Стамбула при посадці розбився пасажирський Boeing 737

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На борту літака, що розбився у Стамбулі, було 177 пасажирів

Середа, 5 лютого 2020, 18:49

На борту літака Pegasus Airlines, який при посадці у Стамбулі з’їхав зі злітно-посадкової смуги і розколовся на три частини, було 177 пасажирів і 6 членів екіпажу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Міністр транспорту Кахіт Турхан повідомив, що загиблих немає, але деякі пасажири отримали поранення. За словами міністра, літак зазнав "жорсткої посадки".

" В даний час наші команди евакуюють пасажирів. Жертв поки немає, тільки поранені", - сказав Турхан.

Губернатор Стамбула Алі Ерлікая повідомив, що станом на 19.40 за місцевим часом 52 людей госпіталізували з травмами.

 

Літак авіакомпанії Pegasus (Boeing 737-800) виконував рейс за маршрутом Ізмір-Стамбул. Інцидент відбувся не у головному аеропорту Стамбула, а в аеропорту Sabiha,  що розташовний на південному сході міста.

Повідомляється, що протягом дня у Стамбулі спостерігалися несприятливі погодні умови – сильний вітер і дощ.

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