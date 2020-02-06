При жесткой посадке самолета в Стамбуле погибли 3 человека, 179 пострадали

На борту самолета, который в среду во время посадки разбился в Стамбуле и раскололся на три части, погибли 3 человека, 179 пострадали.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet, об этом заявил министр здравоохранения Турции Фареттин Коджа.

Изначально сообщалось, что в катастрофе никто не погиб, а 52 человека были госпитализированы. Но по обновленным данным министра в результате аварии погибли 3 человека и 179 получили ранения. Всего на борту было 183 человека.

Boeing 737-800, выполнявший рейс Измир Стамбул, пытался приземлиться в условиях сильного ветра и дождя.

"К сожалению, самолет Pegasus Airlines не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе из-за плохих погодных условий и скользил 50-60 метров", - сказал губернатор Стамбула Али Ерликая. Добавим, как видно из видео, вероятно самолет идет не по взлетной полосе, поскольку после контакта с землей его подбрасывает.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkıp 30 metre yüksekten düştüğü o anın görüntüleri ilk kez yayınlandı! pic.twitter.com/BXDkCYUcd9 — Sözcü (@gazetesozcu) February 5, 2020

Инцидент произошел не в главном аэропорту Стамбула, а в аэропорту Sabiha. Все рейсы с него были перенаправлены в Международный аэропорт Стамбула. Сейчас аэропорт Sabiha снова работает. Прокуратура начала расследование по факту аварии.