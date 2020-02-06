Глава дипломатії ЄС летить до США після критики мирного плану Трампа

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель відвідає США у четвер і п’ятницю – візит відбувається після того, як він розкритикував мирний план президента Трампа щодо Близького Сходу.

Як повідомляє "Європейська правда", про візит проінформувало зовнішньополітичне відомство ЄС.

У США Боррель проведе зустрічі із державним секретарем США Майком Помпео, спікером Палати представників Ненсі Пелосі, радником з питань національної безпеки Робертом О'Брайеном та старшим радником президента, його зятем Джаредом Кушнером.

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Цього тижня Боррель оприлюднив критичну заяву про мирну угоду між Ізраїлем та Палестиною, яку оголосив президент Дональд Трамп, але підготував Джаред Кушнер.

Боррель заявив, що пропозиції США порушують домовленості, погоджені міжнародною спільнотою.

ЄС не визнає ізраїльські поселення, які розміщені на окупованих територіях, з 1967 року. Зокрема, йдеться про Західний берег, Східний Єрусалим і Голанські висоти.

Нагадаємо, Трамп 28 січня представив мирний план, в якому пропонує створення повноцінної палестинської держави. Мирний план також включає мапу, на якій вказані точні кордони можливої держави.

Передбачається, що палестинська держава отримає столицю в Східному Єрусалимі. При цьому Трамп запевнив, що Єрусалим повинен бути "неподільною" столицею Ізраїлю.