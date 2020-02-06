Глава дипломатии ЕС летит в США после критики мирного плана Трампа

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель посетит США в четверг и пятницу - визит происходит после того, как он раскритиковал мирный план президента Трампа по Ближнему Востоку.

Как сообщает "Европейская правда", о визите проинформировало внешнеполитическое ведомство ЕС.

В США Боррель проведет встречи с государственным секретарем США Майком Помпео, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, советником по вопросам национальной безопасности Робертом О'Брайеном и старшим советником президента, его зятем Джаредом Кушнером.

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На этой неделе Боррель обнародовал критическое заявление о мирном соглашении между Израилем и Палестиной, которое объявил президент Дональд Трамп, но подготовил Джаред Кушнер.

Боррель заявил, что предложения США нарушают договоренности, согласованные международным сообществом.

ЕС не признает израильские поселения, расположенные на оккупированных территориях, с 1967 года. В частности, речь идет о Западном берегу реки Иордан, Восточном Иерусалиме и Голанских высотах.

Напомним, Трамп 28 января представил мирный план, в котором предлагает создание полноценного палестинского государства. Мирный план также включает карту, на которой указаны точные границы возможного государства.

Предполагается, что палестинское государство получит столицу в Восточном Иерусалиме. При этом Трамп заверил, что Иерусалим должен быть "неделимой" столицей Израиля.