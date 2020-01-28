Трамп розкрив деталі свого мирного плану щодо Ізраїлю і Палестини

Президент США Дональд Трамп у вівторок представив свій мирний план щодо Близького Сходу, який передбачає створення Палестинської держави зі столицею у східному Єрусалимі.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Трамп заявив на спільному брифінгу поруч з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

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Трамп повідомив, що його мирний план – це "угода століття", документ з 80 сторінок, який містить найдетальніші пропозиції, які були будь-коли висунуті щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. План містить карту з детальними кордонами обох держав.

"Це вперше Ізраїль санкціонував випуск концептуальної карти, що ілюструє територіальні компроміси, на які він готовий піти", - сказав Трамп. "Пане прем'єр-міністре, спасибі за те, що ви знайшли в собі сміливість зробити цей крок", - звернувся Трамп до Нетаньяху.

За словами Трампа, це реалістичне рішення для двох держав, і ні ізраїльтяни, ні палестинці не будуть вигнані зі своїх будинків, а сама угода є останньою можливістю для палестинців досягти власної незалежної держави.

Згідно з планом, Єрусалим залишиться неподільною столицею Ізраїлю. "Але це не велика справа, бо я вже зробив це для вас. Так і залишиться", - сказав Трамп.

"Ця угода більш ніж подвоїть територію Палестини та забезпечить столицю Палестини у східному Єрусалимі, де Америка з гордістю відкриє посольство", - додав він.

Цим планом також визнається суверенітет Ізраїлю над великими поселеннями на Західному березі.