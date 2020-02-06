Посол ЄС: у земельній реформі є десятки аспектів, які слід правильно впровадити

Європейський союз підтримує цілі земельної реформи в Україні, проте вона має насамперед принести переваги малим фермерам, заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав у четвер на Асамблеї української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС у Києві.

"Що стосується земельної реформи, то відповідно до підрахунків Світового банку впровадження цієї реформи може додати від 1 до 1,5% до ВВП України. ЄС підтримує ці цілі відкриття ринків. Але є десятки деталей, десятки речей, які необхідно правильно впровадити", - сказав дипломат.

Читайте також У ЄС немає претензій до української земельної реформи

Маасікас звернув увагу на те, що насамперед впровадження земельної реформи має принести переваги малим фермерам.

"Перше: впровадження цієї реформи має принести переваги малим фермерам, тим людям, які живуть і працюють на землі, які обробляють землю, і безумовно, має бути забезпечено відповідні застереження для того, щоб інтереси малих фермерів було взято до уваги і було дотримано", - повідомив дипломат.

Другим важливим аспектом, за його словами, є доведення до ладу реєстрів.

"Якщо ви хочете відкрити ринок, необхідно чітко розуміти, що ви продаєте і що ви купуєте. Все, що стосується геокадастра і всіх пов'язаних із ним питань - це теж та сфера, де ЄС надає свою підтримку, зокрема фінансову. Весь комплекс цих питань має бути доведено до ладу. Необхідно забезпечити правову визначеність, щоб люди чітко знали, що і яку земельну ділянку вони купують або продають", - додав Маасікас.

6 лютого у ВР планується розгляд законопроєкту про ринок землі, у зв’язку з чим в парламенті тривають бурхливі дискусії. Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заблокувала робоче місце спікера парламенту Дмитра Разумкова, її колега Сергій Власенко намагався також пройти до президії, але на заваді йому став "слугу народу", майстер спорту міжнародного класу з паверліфтингу 26-річний Артем Дмитрук.

На початку вересня 2019 року президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.

Фракції "Батьківщини", "Опозиційної платформи – За життя", "Європейської солідарності" та депутатська група "За майбутнє" виступають проти продажу земель сільськогосподарського призначення.