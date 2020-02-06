Посол ЕС: в земельной реформе есть десятки аспектов, которые следует правильно внедрить

Европейский Союз поддерживает цели земельной реформы в Украине, однако она должна прежде всего принести преимущества малым фермерам, заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в четверг на Ассамблее украинской стороны Платформы гражданского общества Украина-ЕС в Киеве.

"Что касается земельной реформы, то согласно подсчетам Всемирного банка внедрение этой реформы может добавить от 1 до 1,5% к ВВП Украины. ЕС поддерживает эти цели открытия рынков. Но есть десятки деталей, десятки вещей, которые необходимо правильно внедрить", - сказал дипломат.

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Маасикас обратил внимание на то, что в первую очередь внедрение земельной реформы должно принести преимущества малым фермерам.

"Первое: внедрение этой реформы должно принести преимущества малым фермерам, тем людям, которые живут и работают на земле, которые обрабатывают землю, и безусловно, должно быть обеспечено соответствующие предостережения для того, чтобы интересы малых фермеров было принято во внимание и были соблюдены", - сообщил дипломат.

Вторым важным аспектом, по его словам, является приведение в порядок реестров.

"Если вы хотите открыть рынок, необходимо четко понимать, что вы продаете и вы покупаете. Все, что касается геокадастра и всех связанных с ним вопросов - это тоже та сфера, где ЕС оказывает поддержку, в том числе финансовую. Весь комплекс этих вопросов должен быть приведен в порядок. Необходимо обеспечить правовую определенность, чтобы люди четко знали, что и какую земельный участок они покупают или продают ", - добавил Маасикас.

6 февраля в ВР планируется рассмотрение законопроекту о рынке земли, в связи с чем в парламенте продолжаются бурные дискуссии. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заблокировала рабочее место спикера парламента Дмитрия Разумкова, ее коллега Сергей Власенко пытался также пройти к президиуму, но на его пути встал "слуга народа", мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу 26-летний Артем Дмитрук.

В начале сентября 2019 года президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.

Фракции "Батькивщины", "Оппозиционной платформы - За жизнь", "Европейской солидарности" и депутатская группа "За будущее" выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.