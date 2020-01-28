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У ЄС немає претензій до української земельної реформи

Вівторок, 28 січня 2020, 17:59

В ЄС не бачать проблем з українською земельною реформою.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на брифінгу у Брюсселі.

"Ми з нетерпінням очікуємо завершення анонсованої українським урядом земельної реформи.  Що стосується введення обмежень по купівлі землі, то в українському уряді пояснюють це бажанням захистити інтереси дрібних українських фермерів. Ця мета нас повністю влаштовує" - сказав Домбровскіс.

В свою чергу прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд найближчим часом закінчить роботу і внесе в Раду законопроєкт по захисту дрібних фермерів, що має стати остаточною підготовкою до розгляду ринку землі.

Нагадаємо, уряд планує залучити 26 млн євро допомоги ЄС для покращення прозорого управління с/г ресурсами та проведення земельної реформи.

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