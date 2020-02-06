Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Кількість загиблих в результаті сходження лавин у Туреччині зросла до 41

Сили Асада увійшли до стратегічного міста за 15 км від міста Ідліб

Посол ЄС: у земельній реформі є десятки аспектів, які слід правильно впровадити

Українська міграція до Польщі різко помолодшала – дослідження






Глава МЗС Угорщини 7 лютого приїде до Києва

Четвер, 6 лютого 2020, 14:59

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у п’ятницю відвідає Київ з офіційним візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сійярто візьме участь у переговорах співголів Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва разом з віцепрем'єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебом.

Після завершення переговорів передбачена спільна пресконференція Сійярто і Кулеби.

За інформацією "Європравди", у Сійярто також передбачені зустрічі зі прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком та спікером парламенту Дмитром Разумковим.

Як повідомлялося, 16 січня Верховна Рада ухвалила в остаточному другом читанні законопроєкт "Про повну загальну середню освіту", який виводить приватні школи з під дії статті 7 мовного закону – це було однією з вимог Угорщини у конфлікті з Україною.

На думку глави МЗС Вадима Пристайка, Угорщина має зняти вето з проведення Комісії Україна-НАТО на політичному рівні після ухвалення закону.

Як відомо, Угорщина блокує засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів і президентів. Раніше Сійярто заявив, що країна не блокуватиме засідання тільки після внесення поправок до законів про мову та освіту.

Детальніше читайте у статті: "Школи примирення: чи владнають нові мовні норми конфлікт України з Угорщиною".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Угорщина Мова освіти
powered by lun.ua