Глава МЗС Угорщини 7 лютого приїде до Києва

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у п’ятницю відвідає Київ з офіційним візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сійярто візьме участь у переговорах співголів Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва разом з віцепрем'єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебом.

Після завершення переговорів передбачена спільна пресконференція Сійярто і Кулеби.

За інформацією "Європравди", у Сійярто також передбачені зустрічі зі прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком та спікером парламенту Дмитром Разумковим.

Як повідомлялося, 16 січня Верховна Рада ухвалила в остаточному другом читанні законопроєкт "Про повну загальну середню освіту", який виводить приватні школи з під дії статті 7 мовного закону – це було однією з вимог Угорщини у конфлікті з Україною.

На думку глави МЗС Вадима Пристайка, Угорщина має зняти вето з проведення Комісії Україна-НАТО на політичному рівні після ухвалення закону.

Як відомо, Угорщина блокує засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів і президентів. Раніше Сійярто заявив, що країна не блокуватиме засідання тільки після внесення поправок до законів про мову та освіту.

Детальніше читайте у статті: "Школи примирення: чи владнають нові мовні норми конфлікт України з Угорщиною".