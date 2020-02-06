Глава МИД Венгрии 7 февраля приедет в Киев

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу посетит Киев с официальным визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сийярто примет участие в переговорах сопредседателей Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества вместе с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.

После завершения переговоров предусмотрена совместная пресс-конференция Сийярто и Кулебы.

По информации ЕвроПравды, у Сийярто также предусмотрены встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком и спикером парламента Дмитрием Разумковым.

Как сообщалось, 16 января Верховная рада приняла в окончательном втором чтении законопроект "О среднем образовании", который выводит частные школы из-под действия статьи 7 языкового закона - это было одним из требований Венгрии в конфликте с Украиной.

По мнению главы МИД Вадима Пристайко, Венгрия должна снять вето на проведение Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне после принятия закона.

Как известно, Венгрия блокирует заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров и президентов. Ранее Сийярто заявил, что страна не будет блокировать заседание только после внесения поправок в законы о языке и образовании.

Подробнее читайте в статье: "Школы примирения: уладят ли новые языковые нормы конфликт Украины с Венгрией".