Рада схвалила закон про середню освіту, врахувавши вимогу Угорщини

Верховна Рада ухвалила в остаточному другом читанні законопроєкт "Про повну загальну середню освіту", який виводить приватні школи з під дії статті 7 мовного закону – це було однією з вимог Угорщини у конфлікті з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За законопроєкт у четвер, 16 січня, проголосували 327 народних депутатів.

Як пояснили у Міносвіти, закон передбачає три моделі вивчення української мови у школах. Відповідна стаття документа була написана за результатами численних консультацій з представниками національних меншин та за результатами рекомендацій Венеціанської комісії.

Окрема модель сформована для учнів шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС.

У початковій школі вони навчатимуться материнською мовою, поряд з вивченням державної. У 5 класі не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатись українською з поступовим збільшенням обсягу, щоб у 9 класі досягти позначки у не менше 40% предметів, які вивчаються державною мовою. Зі старшої школи не менше 60% річного обсягу навчального часу в цих закладах має читатися державною мовою.

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Водночас приватні заклади освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, мають право вільного вибору мови освітнього процесу та зобов’язані забезпечити оволодіння їх учнями державною мовою відповідно до державних стандартів.

Нагадаємо, на думку глави МЗС Вадима Пристайка, Угорщина має зняти вето з проведення Комісії Україна-НАТО на політичному рівні після ухвалення Україною закону "Про середню освіту".

Як відомо, Угорщина блокує засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів і президентів. Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна не блокуватиме засідання тільки після внесення поправок до законів про мову та освіту.