Трамп накинувся на Джонсона у ході телефонної бесіди

Дональд Трамп накинувся на Бориса Джонсона під час палкої телефонної бесіди, оскільки британський прем'єр-міністр відхилив прохання президента США не допустити компанію Huawei до побудови в Британії мереж 5G.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Трамп витратив місяці, намагаючись переконати уряд Британії не дозволити китайській компанії взяти участь, і був незадоволений тим, що Джонсон заперечив його вимогам.

Розлючена реакція президента, про яку першою написала Financial Times, а згодом підтвердила ще одна особа, знайома з цим питанням, є ударом для Джонсона, оскільки він прагне закріпити торговельну угоду з США після Brexit.

Джонсон планував відвідати США, але дату не встановлено, і в британських газетах є повідомлення про те, що ця поїздка затягується.

Трамп хоче, щоб союзники заборонили Huawei з міркувань безпеки, на тлі побоювань, що китайська компанія вразлива для державних шпигунів. Huawei категорично заперечує, що становить загрозу безпеці.

CША раніше пригрозили Німеччині обмежити співпрацю розвідок у разі угоди з Huawei.