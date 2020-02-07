Трамп накинувся на Джонсона у ході телефонної бесіди
Дональд Трамп накинувся на Бориса Джонсона під час палкої телефонної бесіди, оскільки британський прем'єр-міністр відхилив прохання президента США не допустити компанію Huawei до побудови в Британії мереж 5G.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
Трамп витратив місяці, намагаючись переконати уряд Британії не дозволити китайській компанії взяти участь, і був незадоволений тим, що Джонсон заперечив його вимогам.
Розлючена реакція президента, про яку першою написала Financial Times, а згодом підтвердила ще одна особа, знайома з цим питанням, є ударом для Джонсона, оскільки він прагне закріпити торговельну угоду з США після Brexit.
Джонсон планував відвідати США, але дату не встановлено, і в британських газетах є повідомлення про те, що ця поїздка затягується.
Трамп хоче, щоб союзники заборонили Huawei з міркувань безпеки, на тлі побоювань, що китайська компанія вразлива для державних шпигунів. Huawei категорично заперечує, що становить загрозу безпеці.
CША раніше пригрозили Німеччині обмежити співпрацю розвідок у разі угоди з Huawei.