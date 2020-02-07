Зеленський обговорив з прем’єром Італії повернення ув’язненого нацгвардійця Марківа

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єром Італії Джузеппе Конте питання повернення в Україну ув’язненого бійця Нацгвардії України Віталія Марківа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента.

"Я розумію, що прем’єр-міністр не може впливати на італійський суд. Але я показав детально, що там відбулося, на якій відстані він був від місця убивства. І що ми повинні забрати хлопця", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, у постанові від 17 січня цього року Верховна Рада просить президента і парламент Італії забезпечити прозорість, об’єктивність та неупередженість апеляційного провадження стосовно старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа.

Минулого року суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі у 2014 році. Марківа засудили до 24 років ув'язнення.

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