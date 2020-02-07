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Зеленский обсудил с премьером Италии возвращение заключенного нацгвардейца Маркива

Пятница, 7 февраля 2020, 19:20

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьером Италии Джузеппе Конте вопрос возвращения в Украину заключенного бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", – заявил Зеленский.

Напомним, в постановлении от 17 января этого года Верховная Рада просит президента и парламент Италии обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

В прошлом году суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.

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