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П'ятеро британців підхопили коронавірус на гірськолижному курорті у Франції

Субота, 8 лютого 2020, 16:51

П'ятеро британських громадян заразилися коронавірусом під час відпочинку на гірськолижному курорті у Франції, після перебування в одному шале з людиною, яка була в Сінгапурі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як розповів представник міністерства охорони здоров'я Франції Жером Саломон, про нові випадки захворювання стало відомо після того, як влада почала відстежувати недавні поїздки британця, який, як було підтверджено Британією, заразився вірусом в останні дні.

Як раніше повідомила міністр Аньєс Бузін, стан групи нещодавно інфікованих людей, серед яких дитина, занепокоєння не викликає.

Британці зупинилися в одному шале на курорті Контамін-Монжуа в Савойї на сході Франції.

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Контамін знаходиться у Французьких Альпах, недалеко від швейцарського міста Женеви і піку Монблан.

Ці випадки збігаються з одним з найжвавіших періодів лижного сезону для курортів в цьому районі, так як багато французьких шкіл починають проміжні канікули.

У зв’язку з новими випадками зараження французька влада закрила дві школи в районі курорту Контамін-Монжуа.

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