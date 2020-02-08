Пятеро британцев подхватили коронавирус на горнолыжном курорте во Франции
Пятеро британских граждан заразились коронавирусом во время отдыха на горнолыжном курорте во Франции, после пребывания в одном шале с человеком, которая была в Сингапуре.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Как рассказал представитель министерства здравоохранения Франции Жером Саломон, о новых случаях заболевания стало известно после того, как власть начала отслеживать недавние поездки британца, который, как было подтверждено Британией, заразился вирусом в последние дни.
Как ранее сообщила министр Аньес Бузин, состояние группы недавно инфицированных людей, среди которых ребенок, беспокойства не вызывает.
Британцы остановились в одном шале на курорте Контамин-Монжуа в Савойе на востоке Франции.
Контамин находится во Французских Альпах, недалеко от швейцарского города Женевы и пика Монблан.
Эти случаи совпадают с одним из самых оживленных периодов лыжного сезона для курортов в этом районе, так как много французских школ начинают промежуточные каникулы.
В связи с новыми случаями заражения французские власти закрыли две школы в районе курорта Контамин-Монжуа.