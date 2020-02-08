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Пятеро британцев подхватили коронавирус на горнолыжном курорте во Франции

Суббота, 8 февраля 2020, 16:51

Пятеро британских граждан заразились коронавирусом во время отдыха на горнолыжном курорте во Франции, после пребывания в одном шале с человеком, которая была в Сингапуре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как рассказал представитель министерства здравоохранения Франции Жером Саломон, о новых случаях заболевания стало известно после того, как власть начала отслеживать недавние поездки британца, который, как было подтверждено Британией, заразился вирусом в последние дни.

Как ранее сообщила министр Аньес Бузин, состояние группы недавно инфицированных людей, среди которых ребенок, беспокойства не вызывает.

Британцы остановились в одном шале на курорте Контамин-Монжуа в Савойе на востоке Франции.

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Контамин находится во Французских Альпах, недалеко от швейцарского города Женевы и пика Монблан.

Эти случаи совпадают с одним из самых оживленных периодов лыжного сезона для курортов в этом районе, так как много французских школ начинают промежуточные каникулы.

В связи с новыми случаями заражения французские власти закрыли две школы в районе курорта Контамин-Монжуа.

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