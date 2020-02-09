В Іспанії другий випадок коронавірусу, хворий - громадянин Британії

Громадянин Великої Британії здав позитивний результат на коронавірус на Майорці, це другий підтверджений випадок захворювання в Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пацієнт є одним з чотирьох членів британської сім'ї, взятих під нагляд на Майорці в п'ятницю після контакту з кимось у Франції, кому згодом був поставлений діагноз вірусу.

Прес-секретар лікарні повідомив, що результати аналізів дружини і двох дочок хворого чоловіка виявилися негативними.

Раніше стало відомо, що п'ятеро британських громадян заразилися коронавірусом під час відпочинку на гірськолижному курорті у Франції, після перебування в одному шале з людиною, яка була в Сінгапурі.

Число загиблих від нового коронавірусу на материковому Китаї перевищила 800 осіб у неділю. За офіційними даними, в Китаї було підтверджено понад 37 000 випадків захворювання, в той час як вірус, за офіційними даними, поширений в 27 інших країнах і регіонах.