Словенія закриває кордон з Італією через коронавірус

Словенія планує закрити свій кордон з Італією для некомерційного руху, щоб запобігти поширенню коронавірусу, заявив уряд у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кордон закриють, коли з'являться необхідні "технічні та адміністративні умови".

"Ми не будемо закривати кордон для перевезення вантажів, оскільки це може спричинити додатковий економічний збиток", - заявив уряд у своєму твіті, додавши, що дотепер у Словенії було підтверджено 34 випадки коронавірусу.

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Раніше у вівторок міністерство закордонних справ радило всім словенським громадянам, які перебувають в Італії, повернутися додому. Італія страждає від найгіршого спалаху коронавірусу в Європі - принаймні 10149 інфікованих та 631 загиблий.

Австрія також встановлює контроль у регіонах Каринтія і Тіроль на кордоні з Італією і заборонятиме в'їзд тим, хто прибув з Італії без медичної довідки про стан здоров’я.

Голова італійського уряду Джузеппе Конте підписав у понеділок увечері указ, який поширює всі запобіжні заходи, прийняті в неділю в районах Північної Італії, на всю країну, щоб "стримати поширення вірусу".

Детальніше у статті: "Без весіль, футболу і туристів: що відбувається в ізольованій через коронавірус Італії"