Словенія закриває кордон з Італією через коронавірус
Словенія планує закрити свій кордон з Італією для некомерційного руху, щоб запобігти поширенню коронавірусу, заявив уряд у вівторок.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Кордон закриють, коли з'являться необхідні "технічні та адміністративні умови".
"Ми не будемо закривати кордон для перевезення вантажів, оскільки це може спричинити додатковий економічний збиток", - заявив уряд у своєму твіті, додавши, що дотепер у Словенії було підтверджено 34 випадки коронавірусу.
Раніше у вівторок міністерство закордонних справ радило всім словенським громадянам, які перебувають в Італії, повернутися додому. Італія страждає від найгіршого спалаху коронавірусу в Європі - принаймні 10149 інфікованих та 631 загиблий.
Австрія також встановлює контроль у регіонах Каринтія і Тіроль на кордоні з Італією і заборонятиме в'їзд тим, хто прибув з Італії без медичної довідки про стан здоров’я.
Голова італійського уряду Джузеппе Конте підписав у понеділок увечері указ, який поширює всі запобіжні заходи, прийняті в неділю в районах Північної Італії, на всю країну, щоб "стримати поширення вірусу".
Детальніше у статті: "Без весіль, футболу і туристів: що відбувається в ізольованій через коронавірус Італії"