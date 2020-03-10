Словения закрывает границу с Италией из-за коронавируса

Словения планирует закрыть свою границу с Италией для некоммерческого движения, чтобы предотвратить распространение коронавируса, заявило правительство во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Границу закроют, когда появятся необходимые "технические и административные условия".

"Мы не будем закрывать границу для перевозки грузов, поскольку это может вызвать дополнительный экономический ущерб", - заявило правительство в своем твите, добавив, что до сих пор в Словении было подтверждено 34 случая коронавируса.

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Ранее во вторник министерство иностранных дел советовало всем словенским гражданам, находящимся в Италии, вернуться домой. Италия страдает от самой тяжелой вспышки коронавируса в Европе - по крайней мере 10149 инфицированных и 631 погибший.

Австрия также устанавливает контроль в регионах Каринтия и Тироль на границе с Италией и будет запрещать въезд тем, кто прибыл из Италии без медицинской справки о состоянии здоровья.

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте подписал в понедельник вечером указ, распространяющий все меры предосторожности, принятые в воскресенье в районах Северной Италии, на всю страну, чтобы "сдержать распространение вируса".

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