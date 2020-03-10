Без весіль, футболу і туристів: що відбувається в ізольованій через коронавірус Італії

Спорожнілі вулиці, черги в магазинах і обмаль туристів. У вівторок вранці італійці прокинулись у новій реальності: їхня країна стала таким собі "філіалом Китаю в Європі".

Італія стала першою країною Заходу, що зважилась на безпрецедентні для демократичної держави обмеження свобод. І хоча до тих, що діють в Ухані, вони не дотягують, немає певності, чи не готує італійський уряд нові, жорсткіші обмеження. Зачинені школи та університети, концертні зали і спортивні арени, пересування лише за певних умов, заборона масових весіль та похоронів і табу на нічне життя – справжній виклик для італійців, які славляться жагою до соціальних контактів.

Головна настанова уряду звучить просто: сидіть удома.

Відмовитися до поїздок до Італії варто і українцям, які хотіли це зробити. Українське МЗС порадило утриматися від поїздок до країни-карантину. Тих українців, хто вже там, просять повідомити про місце свого перебування до найближчої консульської установи.

Нелегкий вибір – їхати чи залишитися – мають зробити і наші співгромадяни, які живуть та працюють в Італії, та на великодні свята відвідують рідних в Україні.

Тим, хто планував подорожувати літаком, ухвалити це рішення буде простіше: МАУ скасувала усі рейси до Італії, SkyUP розглядає таку можливість, та й інші європейські перевізники не виключають аналогічного кроку.

На тлі реальної загрози пандемії, яку вже підтвердила ВООЗ, ці заходи не видаються надмірними.

"Європейська правда" дізналася, що відбувається всередині ізольованої держави і який вплив нова реальність матиме на всю Європу.

Італія залишається вдома

Попри те, що Італія ще в січні скасувала рейси з Китаю, у лютому оголосила карантин в десятку міст, де відбувся спалах хвороби, а на початку березня повністю "закрила" північ країни, цього виявилося недостатньо, щоби зупинити епідемію.

Коронавірус поширився на всі 20 регіонів країни і забрав життя 463 людей, що є найвищим показником за межами Китаю. До того ж відсоток смертності тут виявився суттєво вищим за середньосвітовий, і це має своє пояснення: в Італії висока частка літніх людей (які є групою ризику), які водночас є соціально активними.

"Я збираюся підписати наказ, який можна узагальнити фразою: "Я залишаюся вдома". На півострові більше не буде "червоної зони" на півночі – вся Італія перетворюється на захищену зону", – так у понеділок ввечері прем’єр-міністр Джузеппе Конте оголосив про поширення карантинних заходів на всю країну.

Його слова пролунали за кілька годин після того, як стало відомо про чергове істотне, навіть вибухове зростання кількості померлих. За одну добу кількість жертв вірусу зросла на чверть. Число заражених сягнуло майже 8 тисяч.

Крім того, на межі колапсу опинилася медична система.

"Суттєво збільшилася кількість людей у відділеннях інтенсивної терапії і, на жаль, померлих. Тому наші звички потрібно змінити. Їх потрібно змінити негайно", – наполягав прем’єр.

Про ситуацію в лікарнях Італії – трохи далі. А спершу – про обмеження, запроваджені урядом.

Італійський карантин виявився не настільки жорстким, як, наприклад, у епіцентрі епідемії в Китаї.

Заборони на поїздки на роботу немає, хоча уряд рекомендував компаніям за можливості дозволяти співробітникам працювати віддалено та навіть відправити їх у відпустку.

Поліція має право зупиняти людей, де б вони не були – в авто, на вулиці, в аеропортах чи на вокзалах, та вимагати доказів, що вони пересуваються у невідкладних справах. МВС розробило спеціальну форму, яку громадяни мають заповнювати, доводячи потребу поїздки. За порушення чи спроби хитрощами обійти правила передбачено штраф у понад 200 євро і навіть серйозніше покарання: три місяці в’язниці.

Ці обмеження ще від неділі діють у північному регіоні Ломбардія та кількох інших районах та вже викликали спантеличення в пересічних італійців. Багато хто не розумів, що робити та за яких обставин їм дозволено виходити з дому.

Пояснюючи новий порядок, заступник міністра охорони здоров'я П'єрпаоло Сілері навів приклади: якщо у когось в іншому місті живе самотня 90-річна мати, якій потрібен догляд, бо нею нема кому опікуватись, то це є достатньою причиною виїхати з дому. Якщо ж йдеться про двох батьків, навіть літнього віку, проте здорових, тоді – ні.

"Якщо ж я живу в Римі і маю подругу в Мілані, я не зможу поїхати до неї. Любов у цей період повинна поступитися повазі до правил", – додав заступник міністра.

А от для громадського транспорту немає ніяких обмежень. Уряд хоче гарантувати, що виробництво в країні продовжиться, а люди зможуть і далі діставатись на роботу – хоча й розраховує, що за умов карантину тісняви буде менше.

Продуктова паніка

Нові правила не передбачають закриття продовольчих магазинів – італійці, як і раніше, можуть ходити за покупками. Проте вони повинні триматися за метр один від одного, кажуть в уряді.

Чи не єдине обмеження торгівлі – те, що великі торгово-розважальні центри у вихідні та святкові дні не працюватимуть, щоб уникнути скупчень людей.

Уряд вирішив не зачиняти магазини, прогнозуючи, що таке рішення призвело б до паніки і натовпів охочих скупити речі першої необхідності.

Але ці наміри, як часто буває, мали зворотний ефект.

По всій території країни перед супермаркетами низки міст вишикувалися черги, в яких мало хто думав про безпечну дистанцію. Супермаркетам посеред ночі довелося викликати додаткових працівників, а подекуди, як у Палермо, і поліцію – щоб уникнути сутичок.

Продуктові покупки онлайн зробити майже нереально – у Мілані, наприклад, усі можливості доставки зарезервовані на тиждень наперед.

А от про звичний відпочинок італійцям можна забути.

Ходити до барів та ресторанів можна, але ці візити будуть мало схожі на докарантинні часи. Клієнти мають зберігати все ту ж безпечну дистанцію, а розслабитись після роботи взагалі не вийде: заклади працюють лише до шостої вечора. Власникам кафе і ресторанів, що порушують правила, загрожує закриття.

Що ще під забороною? Це відвідини шкіл та університетів. Якщо раніше роботу в освітніх закладах планували відновити в середині березня, тепер вони зачинені до 3 квітня.

Крім того, у туристичній Італії закриті музеї, театри, кіно, концертні зали й дискотеки. Не працюють спортзали, басейни та гірськолижні курорти. Заборонені урочистості із присутністю великої кількості людей, такі як весілля, похорони і меси. Спортивні заходи, які раніше лише закрили для відвідувачів, тепер зовсім скасували.

Лікарняна криза

Усі ці намагання обмежити свободу здорових потрібні для того, аби не допустити збільшення кількості хворих. Переповнені лікарні та відділення інтенсивної терапії були однією з причин, які штовхнули Рим до драконівських заходів.

Ще на початку березня з Ломбардії, де кількість інфікованих нині склала майже 5,5 тисяч осіб, почали надходити повідомлення про брак медперсоналу та місць у лікарнях. В регіоні скасували всі нетермінові операції та процедури і вирішили терміново набрати лікарів із випускників вишів і пенсіонерів.

Лікування пацієнтів з COVID-19 виявилося складнішим викликом, ніж будь-хто сподівався.

За словами міланських фахівців, кожен десятий із заражених потребує лікування у відділеннях інтенсивної терапії. Найважчі хворі прибувають до лікарень із важкою легеневою недостатністю та потребують систем штучної вентиляції легень.

Та найбільшим викликом стала легковажність італійців.

Небажання людей відмовлятися від своїх звичок було чи не головною причиною стрімкого поширення хвороби.

У країні була популярна думка, мовляв, COVID-19 – це не більше ніж звичайний грип.

Щоби розвіяти це враження, журналістів запросили до відділення інтенсивної терапії у лікарні Кремони, щоби ті відзняли знерухомлених пацієнтів, чиї життя продовжуються лише завдяки машинним апаратам. Поруч із ними – лікарі та медсестри, одягнені у захисні костюми, що повністю закривають тіло.

Разом із даними про кількість хворих та загиблих це не лишає сумніву: коронавірус вже став серйозною проблемою.

І від подібного розвитку епідемії не застраховані й інші держави Європи. А отже, усім варто бути готовими до напливу пацієнтів до відділень інтенсивної терапії, а медикам має вистачати засобів захисту від небезпечного захворювання.

Тюремні бунти

Труднощі із системою охорони здоров’я – не єдиний головний біль італійської влади.

Проблеми з’явились там, де їх не чекали – у в’язницях. Бунти у трьох десятках тюрем почались у неділю і тривали до обіду понеділка, і вже призвели до загибелі семи ув'язнених.

Причина бунтів – заборона побачень в’язнів із родичами через коронавірус. Їм дозволили зв'язуватися з рідними телефоном чи іншими дистанційними способами, але це їх не вгамувало.

Від Неаполя до Александрії в’язні підпалювали камери, захоплювали у заручники охоронців і навіть намагались утекти. Найбільші заворушення прокотилися в’язницею північного міста Модена. Cаме там загинуло семеро в’язнів, частина з них – від передозування наркотичними препаратами, які вони знайшли в тюремному медпункті.

Обмеження у пенітенціарній системі торкнулись і важливого для України італійського бранця – нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років тюрми за причетність до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі.

Його адвокат Донателла Рапетті розповіла, що через карантинні заходи апеляційний процес у справі зупинений, щоби не піддавати ризику присяжних.

Правила існують, щоб їх не порушувати

Хоча у Всесвітній організації охорони здоров’я похвалили Італію, ніхто не має певності, що нинішні обмеження матимуть успіх.

"Це – наші найтемніші часи", – сказав днями італійський прем’єр Конте. Але, додав він, якщо всі дотримуватимуться суворих правил – країна впорається.

У прем’єра є всі підстави сумніватись у своїх громадянах, які не приховують любові до обходження незручних законів та бюрократичних перепон. На тлі цих занепокоєнь в італійських соцмережах розпочався флешмоб під хештегом #IoRestoACasa, що перекладається як "Я залишаюсь вдома". Лідери думок, музиканти, зірки шоу-бізнесу і пересічні громадяни переконують співвітчизників: цього разу – не час для хитрощів.

Зрозуміло, що проконтролювати пересування 60 мільйонів осіб фізично неможливо. Тому для багатьох карантинний режим стане випробуванням сумління.

Італійські ЗМІ вважають, що важливою віхою стане Великдень, 12 квітня: якщо до того часу інтенсивність поширення вірусу піде на спад, країна зможе зітхнути з полегшенням.

Якщо теперішні заходи не допоможуть, не виключено, що уряду доведеться перейти до ще радикальніших.

Та на тлі негативних новин з’явився і проблиск надії. Пацієнт номер 1, перший чоловік, який підхопив вірус в Італії, переведений з відділення інтенсивної терапії і почав самостійно дихати. Його вагітна дружина, яка теж заразилась вірусом, взагалі повернулася додому.

Удар по економіці

Та навіть якщо коронавірус вдасться приборкати у найближчі тижні, є сфера, удар по якій матимуть далекосяжні наслідки. Це італійська економіка.

Вона була слабкою й до того, як прийшов вірус. Італія має другий за обсягом державний борг в ЄС після Греції, а коронавірус ще більше послаблює економічну ситуацію. У понеділок на 11% обвалилася фондова біржа в Мілані – це найгірший показник з часу референдуму щодо Brexit.

Економічна активність порушена через заборону на подорожі, скасування авіарейсів, закриття гірськолижних курортів, кінотеатрів, театрів і музеїв. Бронювання у готелях скасовують туристи з-за кордону, найбільші туристичні міста знелюдніли.

Прем’єр-міністр Конте пообіцяв допомогти постраждалим секторам економіки та громадянам. Уряд поки що планує виділити на ці заходи до 10 млрд євро. Та якщо "коронавірусна криза" розтягнеться на місяці, навіть економісти побоюються прогнозувати болючість її наслідків.

Автор: Христина Бондарєва,

журналістка "Європейської правди"